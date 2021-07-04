هروب نحو 100 جندي أفغاني إلى طاجيكستان إثر استيلاء ”طالبان” على ناحية...

عبر 94 عسكريا أفغانيا إلى طاجيكستان بعد استيلاء مسلحي حركة "طالبان" على إحدى نواحي ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، وفقا لحرس الحدود الطاجيكي.
وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لقوات حرس الحدود إن مجموعة مسلحة من حركة "طالبان" استولت في الساعة السادسة بعد ظهر اليوم الأحد، على ناحية خواهان بولاية بدخشان الأفغانية بدون قتال".
وأضاف المصدر أن 94 من أفراد القوات المسلحة الأفغانية تراجعوا وعبروا حدود طاجيكستان، في منطقة شاهان من الحدود الدولية، وذلك حرصا على سلامة الأفراد.
وتابع أن حرس الحدود الطاجيك سمحوا لأفراد القوات الحكومية الأفغانية المتراجعين بعبور الحدود بدوافع إنسانية.
وذكر المصدر أن الوضع في الجزء المذكور من الحدود بين البلدين يشير إلى احتمال استمرار انتقال أفراد القوات المسلحة الأفغانية إلى أراضي طاجيكستان، مضيفا أن الوضع على الحدود يبقى تحت السيطرة الكاملة لحرس الحدود الطاجيكي.
وأمس السبت، أعلنت وكالة "خوفار" الطاجيكية أن حرس الحدود سمحوا لأكثر من 300 جندي أفغاني بدخول طاجيكستان متراجعين أمام مقاومة شرسة من عناصر "طالبان".
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