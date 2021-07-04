3 قتلى و 25 مصابا فى هجوم حوثى على مسجد قاعدة أبين باليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن الالتفاف الشعبى حول الجيش فى البيضاء يعكس الاحتقان الكبير ضد الانقلابيين. وشدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية "عملياتنا العسكرية مستمرة فى محافظة البيضاء ومليشيا الحوثى لن تثنينا عن تحرير الوطن". وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لم تبلغ رسميا باسم المبعوث الأممى إلى اليمن.

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