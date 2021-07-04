السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "واس"، جاء ذلك خلال لقاء السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان.

وقدم شريف تنويرا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وما تم إنجازه فيما يتعلق باتفاقية سلام جوبا ومفاوضات الحكومة الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

كما قدم شريف شرحا وافيا عن مبادرة رئيس الوزراء لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطى مع الأزمات السياسية والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع فى تكوين المجلس التشريعى.

وأطْلع شريف السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقى مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولى.

وأوضح أن طلب السودان بعقد جلسة طارئة فى مجلس الأمن الدولى يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولى لحث الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف فى إطار زمنى لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

وثمن وكيل الخارجية السودانية، دور كل من جمهوريتى جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لجهودهما لإنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم كافة الدول الإفريقية لموقف السودان بشأن سد النهضة.