أبو ظبى تحدث إجراءات سفر المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫فيروس كورونا المستجد فى إمارة أبو ظبى تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين فى الإمارة القادمين من خارج الدولة، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.‬





وأوضحت اللجنة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول وفحص إضافى فى اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحى،‬ أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول والحجر الصحى لمدة 7 أيام مع إجراء فحص آخر فى اليوم السادس.

وفيما يخص غير المطعمين، أشارت اللجنة إلى أنه يتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحى، ‬بالإضافة إلى إجراء فحص آخر فى اليوم السادس وفى اليوم الـ12.. موضحة أن القادمين من الوجهات الأخرى يتوجب عليهم إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول والحجر الصحى لمدة 12 يوماً مع إجراء فحص آخر فى اليوم الـ11.