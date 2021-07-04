قناة السويس.. التوصل لاتفاق للإفراج عن السفينة "إيفر غيفن"

أعلنت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، التوصل لاتفاق للإفراج عن السفينة "إيفر غيفن" التي عطلت الملاحة في القناة في مارس الماضي.
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على توقيع عقد تسوية بين هيئة قناة السويس وملاك سفينة "إيفر غيفن"، الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن الهيئة ستنظم مؤتمرا صحفيا في ذلك اليوم للإعلان عن عقد التسوية.
وسيحضر المؤتمر الصحفي رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وممثل الشركة المالكة للسفينة، وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، شرق القناة بالإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وسيتضمن المؤتمر فعاليات، من بينها تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قررت، الأحد، تأجيل قضية السفينة إلى الأسبوع المقبل، لإنهاء التسوية.
وذكرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، أنه تقرر تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفن"، التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، إلى جلسة الأحد المقبل.
وجاء التأجيل بناء على طلب طرفي الدعوة، وهم الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس، لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية بينهما، بعد أن اقتربا من التوقيع على تسوية.
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