مائة ألف ريال أسرع قرض بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل بالمملكة توفر أسرع تمويل شخصي أو تمويل للسيارات بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري للعميل المتقدم ويصل مبلغ التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي عبر الشركة ويمتاز التمويل بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية وقد يمنح التمويل بفترة سداد مرنة وميسرة وطويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

أهم الشروط الواجبة للحصول على قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة

هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن أهمها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للحصول على موافقة من الشركة بتمويل يصل إلى مائة ألف ريال سعودي لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب صرف التمويل من شركة التيسير في المملكة عام 1442 :

يشترط شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية أن يكون جميع العملاء حاصلين على الجنسية السعودية ومن السكان الأصليين في السعودية ويمتلكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

يحتاج التمويل أيضاً من شركة التيسير للتمويل أن يكون عمر المتقدم يبدأ من واحد وعشرون عاماً على الأقل من أجل الموافقة على طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات في السعودية.

التمويل كذلك يطلب الآن دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

فترة سداد ميسرة بجدولة مريحة تصل إلى خمس سنوات تقريباً حيث يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

التمويل النقدي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

شركة التيسير للتمويل تمنح قرض بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

إيداع سريع وفوري لمبلغ التمويل في المملكة العربية السعودية عام 1442 وذلك في خلال أربعة وعشرون ساعة تقريباً.

أسرع تمويل نقدي سواء كان تمويل شخصي أو تمويل للسيارات في المملكة لدى شركة التيسير للتمويل.

أهم المزايا التمويلية التي تمنحها شركة التيسير للتمويل بالمملكة