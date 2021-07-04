نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البيام 2021 شهادة التعليم المتوسط كشف النتائج عبر الديوان الوطني bem في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البيام 2021 شهادة التعليم المتوسط، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رسمياً موعد استخراج نتائج دورات التعليم المتوسط بالجزائر لعام 2021، مؤكدة أن موعد ظهورها هو 4 مساءً، يوم الأحد 4 يوليو 2021 ، وهذا الإعلان رسمياً عن نتائج البيام 2021، وذلك لإنهاء الإشاعات الكثيرة التي انتشرت في العام السابق والتي شتت طلاب شهادة التعليم المتوسط وجذبت انتباههم، وقد أتاحت استخراج النتائج عبر الديوان الوطني وموقع بيام الإلكتروني للاستعلام عن نتائج وعلامات الطلاب ويسمح النظام لأولياء الأمور بإمكانية الدخول الي رابط الموقع والاطمئنان عن نتائج أبنائهم، وسوف ننشر لكم رابط موقع الديوان الوطني للاستعلام عن النتائج عبر السطور القادمة.

نتائج البيام 2021 شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الجزائرية أن نتائج هذا العام سيتم عرضها على bem onec dz 2021 يوم الأحد الموافق 4 يوليو، وكلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب، وذلك بعد أداء الطلاب امتحاناتهم في الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من جوان الماضي، وتصبح الآن كافة نقاط التلاميذ متاحة للكشف عنها من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة انحاء الدولة.

رابط الديوان الوطني نتائج التعليم المتوسط 2021

يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور استطلاع النتيجة من خلال موقع بيام الإلكتروني، حيث يتوفر معدل البيام في الجزائر لجميع المحافظات ويتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تسجيل الدخول إلي موقع النتائج بيام الإلكتروني

ثانياً، كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

ثالثًا، كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر علي الشاشة.

رابعاً، الضغط علي أيقونة إظهار النتيجة.

ويستطيع الطلاب الناجحون استخراج كشف نقاط البيام 2021، من خلال الدخول على موقع نتائج التعليم المتوسط مرة أخرى بعد إظهار النتائج، من يومين إلى ثلاثة أيام عن طريق إدخال رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب، والموافقة على الحصول على كشف النقاط على هيئة ملفPDF، وكشفت الوزارة أن الموقع سيظل مفتوح أمام الطلاب للحصول على النتائج لمدة اقصاها 20 يوم او أكثر.

نتائج التعليم المتوسط 2021 فضاء اولياء التلاميذ

تستطيع الآن بكل سهولة، استظهار النتائج عبر موقع فضاء الأولياء، من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً، تسجيل الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ Tharwa.education.gov.dz

ثانياً، الكبس على أيقونة كشف النقاط، اختر المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

ثالثًا، اختيار اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتائجه.

رابعاً، الآن تظهر أمامك صفحة جديدة تحتوي على علامات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه، ثم قم بالكبس على سحب كشف النقاط لطباعته.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من معرفة استخراج نتائج التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني الجزائري.