وأضافت فى بيان صادر عن حكومة تيجراى، أنها ستقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا كانت هناك ضمانات صارمة بعدم حدوث المزيد من الهجمات، ولكن سيتعين الوفاء بسلسلة من الشروط الأخرى قبل إضفاء الطابع الرسمى على أى اتفاق، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وجاء فى البيان أن "القوات الغازية من أمهرة وإريتريا يجب أن تنسحب من تيجراى وتعود إلى حدود ما قبل الحرب".
وقالت حكومة تيجراى، فى بيانها، إنها تريد وصول المساعدات إلى المنطقة دون قيود، فضلا عن التوفير الكامل للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والرعاية الصحية والتعليم.
وقال البيان إنه يتعين على الأمم المتحدة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق فى جرائم الحرب وإنشاء كيان دولى للإشراف على تنفيذ أى اتفاق لوقف إطلاق النار، كما طالب بالإفراج الفورى عن جميع الزعماء السياسيين العرقيين وأعضاء قوات الدفاع الوطنى المحتجزين فى السجون فى جميع أنحاء البلاد.
يأتى ذلك بعدما استردت الجبهة مساحات واسعة فى الإقليم على رأسها العاصمة ميكلى من الجيش الإثيوبى والقوات الموالية له، فى تطور مفاجئ وسريع للأحداث خلال الأسبوعين الماضيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبهة تيجراى تعلن شروطها لقبول وقف إطلاق النار ضد الحكومة الإثيوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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