هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب فى الأردن

جدة - نرمين السيد - سجل مرصد الزلازل الأردنى، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزها على بعد 50 كيلومترا شمال غربى نابلس فى فلسطين، وذلك عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان.





ووفق بيانات المرصد فقد وقعت الهزة على عمق كيلومترين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وتقع المنطقة فى حفرة الانهدام المعروفة بالنشاط الزلزالى الخامل، وتتوسط الشق السورى الإفريقى "فالق البحر الميت"، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية، نتيجة تحرك الألواح فى باطن الأرض.

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