نتائج البيام 2021 ورابط الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط في الجزائر

نتائج البيام 2021 هو الخبر الذي ينتظره جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الفترة الحالية، حيث قامت وزارة التربية في الجزائر من الإعلان عن Bem once dz 2021، وان موعد الإعلان عن النتائج البيام الأحد الموافق 4 جويلية 2021 ميلادية، حيث أشارت وزارة التربية الجزائرية من انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات، و أن إعلان النتائج سوف يتم من خلال موقع Bem once dz 2021، والذي يتم من خلاله طرح نتائج التعليم المتوسط في كل عام، وفي خلال الأيام القليلة الماضية قد تزايدت الإشاعات حول موعد عرض نتائج التعليم المتوسط وكشف نقاط السانكيام، مما أدي إلى قلق وتوتر أولياء الأمور والطلبة ، وقد أشارت الوزارة إلي أولياء الأمور انه لا داعي للذعر و أن النتائج سوف يتم عرضها علي الديوان الوطني للامتحانات وموقع فضاء أولياء الأمور عن طريق التسجيل بالاسم و كتابة كلمة المرور .

نتائج البيام 2021 و رابط نتائج التعليم المتوسط البيام

اصبح الآن بإمكان الطلبة و الطالبات و أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج البيام الخاصة بذويهم عمن طريق الإنترنت دون الحاجة إلي تضيع الوقت و المجهود وذلك عن طريق الدخول إلي موقع نتائج التعليم المتوسط و اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع الديوان الوطني للامتحانات نتائج البيام: Bem. once. dz .

كتابة رقم التسجيل.

إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط علي أيقونة” استظهار النتيجة”.

نتائج البيام 2021 Bem.once.dz

و من خلال المقال يمكننا التعرف علي موقع فضاء أولياء الأمور، و طريقة الدخول علي موقع فضاء للكشف عن نقاط الطلاب من خلال الديوان الوطني كالتالي:

تسجيل الدخول عبر موقع فضاء أولياء الأمور : tharwa.education .gov.dz.

الضغط علي أيقونة “كشف النقاط”.

يجب اختيار المرحلة التعليمية التي يوجد بها الطالب.

كتابة اسم الطالب الذي ترغب في معرفة نقاطه.

سوف يتم فتح صفحة جديدة بها كافة علامات الطالب في جميع المواد الدراية المقررة عليه.

اضغط علي سحب كشف النقاط.

يمكنك الآن طباعة درجات الطالب وبالتوفيق للجميع.

وقد أعلن الديوان الوطني للامتحانات بياناً رسمياً حول نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، حيث وصلت نسبة النجاح إلي 64.46 % ، وعن نسبة المقبولين في الصف الأول الثانوي من تلاميذ السنة الرابعة المتوسطة وصلت نسبتهم الي72.86%.