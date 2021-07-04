الكرملين يدعو للامتناع عن مناقشة ”سيناريوهات يوم القيامة” 

دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى الامتناع عن الحديث عن "سيناريوهات يوم القيامة" رغم التوتر بين روسيا وخصومها على الصعيد الدولي.

الكرملين يدعو للامتناع عن مناقشة الكرملين: نعرف من يقف وراء حادثة المدمرة البريطانية وردنا على مثل هذه الاستفزازات سيكون صارما

وقال بيسكوف في حوار إعلامي بثته قناة "روسيا-1" اليوم الأحد إن أوكرانيا تدبر استفزازات بهدف تأجيج الوضع في المنطقة، واصفا ذلك بأنه "أمر واقع مؤسف وظرف نضطر للعيش فيه".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبنى قرارات تظهر بوضوح عزم موسكو على الدفاع عن مصالحها، من خلال إجراء مناورات وتدريبات عسكرية داخل أراضي البلاد، مضيفا أن هذه القرارات لا تبقى دون اهتمام خصوم روسيا الدوليين.

وتابع: "في هذا الصدد، يجب ألا يشكك أحد في حزم روسيا والرئيس بوتين، غير أنني أقترح الامتناع عن الحديث عن سيناريوهات يوم القيامة على غرار أزمة الكاريبي (عام 1962) وغيرها، لأن حزم روسيا يبدو واضحا أكثر فأكثر لخصومنا".

وشدد بيسكوف على أنه لا تراود روسيا أي أوهام، وتدرك تماما أن خصومها لن يتخلوا أبدا عن محاولات ردعها.