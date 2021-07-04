البابا فرنسيس فى المستشفى لإجراء جراحة فى القولون

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، قال برونى إن البابا 84 عامًا يعانى من تضيق رتجى مصحوب بأعراض" فى القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلامًا متكررة فى المعدة وانتفاخًا ويؤثر على الأمعاء.

ولم يتضح موعد إجراء الجراحة فى مستشفى جيميلى بالعاصمة الإيطالية، لكن برونى قال إن بيانًا آخر سيصدر فيما بعد

وهذه أول مرة يدخل فيها البابا المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

وبدا البابا بصحة جيدة قبل ذلك بساعات عندما ألقى عظة الأحد أمام الآلاف فى ساحة القديس بطرس.

وبخلاف إصابته بـ"عرق النسا" الذى يسبب له آلاماً فى ساقيه عند المشى، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيًا منذ انتخابه.