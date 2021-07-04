"بلومبيرغ": الإمارات الأكثر تلقيحا ضد كورونا في العالم

كشفت وكالة "بلومبيرغ" العالمية، أن دولة الإمارات أصبحت "الدولة الأكثر تلقيحا" ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وذلك وفقا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وأوضحت الوكالة أن دولة الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحا ضد "كوفيد-19"، حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1 في المئة من سكانها بجرعتين.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، أن هذا الإنجاز العالمي الجديد "يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مواجهة جائحة كورونا، كما يعد بمثابة شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها الإمارات، وتواصل تحقيق أهدافها يوما بعد يوم".

وتابع: "الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة الرشيدة قادتنا إلى مواجهة تحديات كوفيد-19 بكفاءة وفعالية كبيرة، واليوم تتبوأ دولة الإمارات وبجدارة مقعد الريادة العالمية على صعيد الدول الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا"، وفق ما ذكرت وكالة وام.

كما أشار العويس إلى أن "جهود القطاع الصحي في الدولة والحرص على التنوع في توفير اللقاحات أمام مختلف فئات المجتمع المؤهلة، والوعي المجتمعي بأهمية الحصول عليه، كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز".

وأكد أن الحملة الوطنية للتطعيم "تتواصل في مختلف الإمارات الدولة جنبا إلى جنب مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعد ركيزة أساسية في الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة، للمضي قدما في مسار التعافي من الجائحة وعودة الحياة الطبيعية".

وأضاف: "الفرق الطبية وأبطال خط الدفاع الأول يواصلون العمل عن كثب بروح الفريق الواحد، بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة المجتمع في صدارة أولوياتنا، للوصول إلى مرحلة التعافي من الجائحة".

ونوه العويس إلى أن دولة الإمارات "تقدم للعالم أجمع نموذجا فريدا في مواجهة تحدي كورونا"، مشيرا إلى أن هذا النموذج "محط تقدير دولي كبير كما يعكس الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مواجهة كورونا".

وأشار أيضا إلى "أهمية استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها، وصون صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع".