مصرع شخص جراء فيضانات فى شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح صحفى قالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ فى جمهورية القرم إن "شخصا واحدا لقى حتفه، وفقا لمعلومات رسمية موثقة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وسابقا الأحد، أفاد رئيس وزراء جمهورية القرم يفجينى كاباكوف بأن امرأة نقلت إلى أحد المستشفيات بعد وقوعها فى سيل سببه انهيار طينى. فيما قالت سلطات مديرية باختشيساراى "جنوب القرم" وهى المنطقة الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، إن شخصا واحدا أعلن مفقودا نتيجة سوء الظروف الجوية.
وأعلنت السلطات المحلية أن ثلاثة أنهار فى المنطقة خرجت عن ضفافها نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على جنوب شبه الجزيرة.
وقالت رئيسة المديرية باختشيساراى لودميلا بوتشكوفا إن الأمطار أسفرت عن فيضان نهرين هما بيلبيك وكوكوزكا، مؤكدة استعداد السلطات لإجلاء السكان إذا استدعت الضرورة.
فيما أفادت سلطات مدينة سيفاستوبول بأن المرافق العامة للمدينة تم وضعها فى حالة تأهب بسبب تهديد الفيضانات.
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