دوت الخليج - : أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا.
ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9760 حالة والإصابات إلى 752395 حالة.
فيما بلغت النسبة الإيجابية للفحوصات 2.3% من إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس وعددها 19911 فحصا مخبريا.
وتوزعت حالات الإصابة على المحافظات كما يلي: العاصمة 243 حالة، الزرقاء 82 حالة، إربد 27 حالة، المفرق 18 حالة، عجلون 16 حالة، الطفيلة 15 حالة، الكرك 15 حالة، مأدبا 12 حالة، البلقاء 11 حالة، جرش 11 حالة، العقبة 10 حالات، الرمثا 9 حالات، البتراء 5 حالات، معان 4 حالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.