الآن بدء تسجيل النقل المدرسي نظام نور 1443 EduWave وإعلان رسوم الاشتراك

تتابعون رابط وخطوات التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443، حيث تهتم خدمة النقل المدرسي بتيسير وتسهيل نقل الطلاب من البيت إلي المدرسة في اجواء تتوفر بها عناصر الامان والسلامة تحت اشراف مشرفي النقل ذوي الكفاءة، خدمة النقل المدرسي المقدمة من وزارة التعليم السعودية تسهم في الحد من مشاكل الازدحام المروري والحفاظ علي سلامة الطلاب خاصةً صغار السن، تابعونا لمعرفة رابط التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي 1443 ورسوم الاشتراك.

قم بالدخول علي موقع نظام نور الرسمي.

قم بتسجيل الدخول في حساب ولي الامر عبر ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة وكتابة رمز التحقق.

قم باختيار طلاب النقل المدرسي للعام القادم.

قم بالنقر علي “طلب نقل” علي الطلاب المراد اشتراكهم في خدمة النقل المدرسي.

يجب علي الموافقة علي الشروط والاحكام التي ستظهر لك.

قم بالنقر علي “موافق”.

قم بملئ البيانات الخاصة بالطالب بدقة ثم النقر علي “موافق”.

ستصلك رسالة تأكيد علي رقم الجوال المسجل قم بكتابة رقم التأكيد في الخانة المخصصة.

قم باختيار “دفع اجور التسجيل من خلال سداد” واحتفظ بفاتورة السداد.

التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443رسوم تسجيل النقل المدرسي

تم الإعلان عن رسوم الاشتراك في النقل المدرسي التابع لوزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الجديد، لتكون 200 ريال سعودي سنويا للطالب الواحد، والجدير بالذكر أن الاسر المشمولة بالضمان وطلبة التربية الخاصة كلهم معفيون من رسوم الاشتراك في النقل الحكومي المدرسي.

والجدير بالذكر أن شركة تطوير النقل التعليمي هي من تتابع عمليات التسجيل والاشتراك ودفع الاجور، وفور التسجيل لأي طالب تقوم الشركة بمتابعة الطلب للموافقة عليه، وتهتم الشركة بتوفير مشرفين مناسبين للحفاظ علي امان وسلامة الطلاب، كما أنها من تقوم بتحديد الشروط والمعايير التي يجب عليك الموافقة عليها اثناء التسجيل للطلاب في الخدمة الحكومية.

موعد عودة الدراسة في السعودية

حاليا تقوم المملكة العربية السعودية بوضع خطة العمل الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1443-2022، وقد تم الإعلان عن الجدول الزمني لعودة المدارس في السعودية ليكون كالتالي:

بداية الدراسة للعام الجديد 29 اغسطس 2021.

اختبارات الفصل الاول 19 ديسمبر 2021.

اجازة منتصف العام الدراسي 30 ديسمبر 2021.

بداية الفصل الدراسي الثاني 16 يناير 2022.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 22 مايو 2022.

اجازة نهاية العام الدراسي 2 يونيو 2022.

تابعونا لمعرفة اي جديد حول نظام نور والتسجيل في الخدمات الطلابية الإلكترونية التي تهم الطلاب واولياء الامور في كافة انحاء المملكة العربية السعودية، ويسعدنا الرد علي كافة التعليقات الخاصة بتسجيل الطلاب في خدمة النقل المدرسي.