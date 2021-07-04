إيران: قادرون على زيادة إنتاجنا من النفط بسرعة حال رفع العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، اليوم الأحد، إن بلاده اتخذت "العديد من الإجراءات لضمان القدرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام فى وقت قصير جدا، إذا ما تم رفع العقوبات الأمريكية، فى إطار أى اتفاق يتم التوصل إليه لإعادة إحياء الاتفاق النووى لبلاده.





ووفقًا لما نقله موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا"، قال الوزير زنجنه، إنه يعتقد أنه لن يحدث تغيير فى أسواق النفط إذا ما عادت الإمدادات الإيرانية بعد رفع العقوبات عن قطاع الطاقة ببلاده. وأضاف الوزير، الذى سيغادر منصبه فى أغسطس المقبل مع تولى الرئيس الإيرانى المنتخب إبراهيم رئيسى، "إنه بينما يواجه الاقتصاد الإيرانى تحديات استثنائية، فإنه يمكنه بسهولة زيادة إنتاج النفط الخام إلى 6 ملايين برميل يومياً". وتابع زنجنه، إن "دول منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)، والمنتجين من خارجها، حكماء، ويتفهمون جيداً جدًا عودة الجمهورية الإسلامية إلى الأسواق".

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