موزمبيق: مقتل 31 وإصابة 42 آخرين فى تصادم حافلة وشاحنتين

جدة - نرمين السيد - وبحسب سلطات التحقيق والشرطة فى موزمبيق، وقع الحادث مساء أمس السبت، عندما حاولت الحافلة تجاوز شاحنة محملة بالرمال، حيث وجد سائق الحافلة نفسه فى طريق شاحنة قادمة، وحاول السير بشكل متعرج لتجنب الاصطدام.

وأشار شهود عيان إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة التى انقلبت فى منتصف الطريق.