ارتداء الكمامة يتحول لأمر اختياري ببريطانيا بعد رفع القيود

قال وزير بريطاني، يوم الأحد، إن اتباع القيود الوقائية من كورونا، سيصبح "مسألة اختيارية" إلى حد كبير، عندما ستقوم البلاد بتخفيف الإجراءات، بما في ذلك ارتداء الكمامات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن روبرت جينريك، وهو وزير الإسكان في الحكومة، أن ارتداء الكمامة سيصبح اختيارا شخصيا.

وأدلى الوزير بهذا التصريح، فيما أوردت التقارير في بريطانيا، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يستعد لرفع ما تبقى من الإجراءات الوقائية المفروضة لأجل كبح تفشي كورونا.

وأضاف أن نجاح حملة التطعيم في بريطانيا يعني أنه بوسع الحكومة أن تفكر في كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية، قدر الإمكان.

وقال الوزير "هذا يعني أن تركنا الفيروس وراءنا فبات جزءًا من الماضي، لكن علينا أن نتعلم كيف نعيش معه".

وأشار إلى أن البيانات الموجودة في الوقت الحالي "إيجابية جدا"، بينما تدرس الحكومة ما إذا كانت سترفع القيود المتبقية في غضون أسبوعين.

وأردف "يبدو كما لو أننا نستطيع أن نمضي قدما، وندخل نظاما اختياريا، نصبح فيه بعيدين عن القيود التي كانت صعبة للغاية. ثم إن علينا أن نتعلم العيش مع الفيروس".

وذكرت تقارير صحفية في بريطانيا، أن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لن يظلا أمرين إلزاميين، بمجرد دخول المرحلة الرابعة من التخفيف.

وأوردت "صانداي تايمز"، أن دخول الحانات لن يظل مرتبطا بعرض كود الاستجابة السريع، وهو ما يعني أن الناس لن يتلقوا دعوات كثيرة بعد الآن من أجل عزل أنفسهم، بسبب الاشتباه في مخالطة مصابين.

ولن تقف التسهيلات عند دخول الحانات، بل يمكن أن تقام المهرجانات والمناسبات التي تشهد حضورا حاشدا، وهذا الأمر يبشر البريطانيين باستعادة الكثير من أوجه الحياة العادية التي يفتقدها العالم.

ويأتي عزم بريطانيا على رفع المزيد من القيود الوقائية ضد كورونا، بينما تفضل دول أخرى أن تتريث، لا سيما في ظل مخاوف الانتكاس وتفشي متحورات أسرع انتشار من سلالة كورونا الأصلية التي ظهرت في ووهان، أواخر 2019.