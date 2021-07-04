موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 cinq onec dz كشف نقاط البيام

أعلنت وزاره التربية الوطنية الجزائرية نتائج البيام وكشف نقاط الفصل الراسي الثاني لجميع الطلاب أن موقع نتائج شهاده التعليم المتوسط سيتم تفعيله بعد اعتماد نتائج البيام التي من المقرر إعلانها اليوم الأحد في الساعة الرابعة مساءا وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويمكن لأولياء الأمور القيام بالاستعلام عنها برقم التسجيل وكتابه بيانات الطالب كما يمكن ننشر نتائج الطلاب في شهاده التعليم المتوسط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وكانت وزارت التعليم قد أعلنت انه قد بلغت نسبه النجاح بين الطلاب والطالبات في شهاده التعليم المتوسط 64 ونصف في المائة وتعتبر من اعلي نسب النجاح منذ مرور ست سنوات رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد كما أعلنت نسب التقديرات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط2021

انتهت امتحانات شهاده التعليم المتوسط في اليوم السابع عشر من شهر جوان الماضي وذلك وسط اجتراءات شديده كانت طبقتها وزاره التربية الوطنية في التعاون مع موقع وزاره الصحة لحماية جميع الطلاب والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا وقد أكدت وزاره التربية والتعليم الوطنية انه سوف يتم استخراج نتائج البيان شهاده التعليم المتوسط لجميع الطلاب في كل الولايات الجزائرية بعد عصر اليوم الأحد الذي يوافق الرابع من شهر يوليو 2021 واكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية إن النتائج الطلاب جيده للغايه بالمقارنة بالسنوات الماضية فرغم ماحدث من ظروف عرقلت العملية التعليمية.

طريقه استخراج نتائج شهاده التعليم المتوسط عبر موقع ديوان الوطن

اصبح متاح الآن لجميع الطلاب في شهاده التعليم المتوسط والذين كانوا قد دخلوا اختبارات في شهر جوان الماضي الاستعلام عن نتائج البيانو بعد أن تقون وزاره التربية الوطنية باعتمادها خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد ويتم الحصول على نتائج البيام من خلال الموقع الرسمي الذي قد أعلنت عنه وزاره التزبية وطنيه وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات