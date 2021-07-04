رابط الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 فى العراق عبر ملفات pdf من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

رابط الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 فى العراق pdf من وزارة التربية والتعليم العراقي، حيث تستمر رغبة الالاف الطلاب بالعراق حول اجراء استعلام عن كشوفات نتائج اتمام السادس الابتدائي بالعراق اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بعد ان تم التأكيد والاشارة على ان يكون ظهور تلك النتائج على موقع النتائج الرسمي موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الذي سنتابع ونستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات الوصول اليه اون لاين

الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق

عقدت بالعراق اختبارات الصف السادس الابتدائي بالعراق بداية من صباح يوم الاحد الموافق ميلادياً 13 يونيو لتمتد حتي صباح التاسع عشر من يونيو على مستوي جميع محافظات العراق، على ان يتم تطبيق كافة الاجحراءات والتدابير الاحترازية اثناء سير عقد تلك الاختبارات بشكل مأمن من خلاله تفاديت الحكومة العراقية عوامل انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، على غرار هذا الامر بدءات اعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوي عدد كبير من اللجان الامتحانية بالبلاد للاجل بدء اعمال اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي وذلك من خلال رقم الامتحاني والاسم الرباعي ، على غرار هذا الامر سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات استعلام عن تلك النتائج

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق 2020-2021

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدايئ بالعراق

تم التأكيد من قبل اعداد كبيرة من الصفحات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية عسواء على الفيس بوك او تليجرام او غيرها من المواقع التعليمية على ان يكون اعلان نتائج الصف السادس الابتدايئ بالعراق من خلال موقه وزارة التربية والتلعيم العراقي فقط على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق الدور الاول

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تعبئة جميع البيانات المطلوبة للاستعلام التي تشمل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام حتي تظهر امامكم النتائج بصورة وبشكل تفصيلي من حيث درجات الطلاب على كل مادة والمعدل بالنسبة المؤوية.

علماً على ان نتائج الصف السادس سيجري كذلك اعمال طرحها داخل جميع المدارس العراقية فور ان يتم البدء فى اعلان نتائج الطلاب على شكل ملفات pdf بشكل سيتمكن طلاب جميع المحافظات العراقية من الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات السابق لنا شرحها امامكم بالفقرة السابقة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطلاب.

تحديثات ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

بالفعُل بدأت نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بتوالي اعمال إعلانها إلكتروني داخل جميع المحافظات العراقية وذلك من خلال تعبئة بيانات الاستعلام بالكامل سواء اسم الطالب رباعياً والرقم الامتحاني، حيث بالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بالبدء فى اعتماد ظهور نتائج الطلاب اون لاين. صباح يومنا الحالي 3 يونيو 2021 على أن تستكمل وزارة التربية والتعليم العراقية اعمال ظهور نتائج الطلاب على مدار الساعة.