وزير بريطانى: أقنعة الوجه ستكون اختيارية بعد رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جينريك - وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن تدابير مكافحة فيروس كورونا فى إنجلترا مثل المتطلبات القانونية لارتداء أغطية الوجه فى الأماكن العامة المغلقة ستُترك للاختيار الشخصى بعد المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق. وأوضح أنه من المقرر أن يحدد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مزيدا من التفاصيل حول السياسة الوطنية بشأن بعض تلك القيود فى الأيام المقبلة.

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