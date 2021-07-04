العراق: العثور على أوكار داعش الإرهابية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش العراقى، العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الفرقة الخامسة من قوة الشرطة الاتحادية نفذت عملية مداهمة وتفتيش فى وادى زغيتون وقرى الكبة والجال فى محافظة كركوك.





وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قال رسول: "نفذّت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإشراف قائد الفرقة اللواء، بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر للفرقة وقسم الاستخبارات ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتعاون مع طيران الجيش العراقى، عملية أستباقية لدهم وتفتيش (وادى زغيتون)، وقرى الكبة والجال". ووفقًا لرسول، أسفرت العملية الأمنية العراقية عن العثور على 3 أوكار لعصابات الإرهاب، وصاروخ قاذفة، وقنبرة هاون 60 ملم ومنظار نهارى. كما أطلقت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء 12، عملية استباقية لتفتيش قرى "مراطة الصغيرة ومراطة الكبيرة" و"الخبازة"، ما أسفر عن العثور على 3 قذائف مدفع عيار130ملم، عبوتين ناسفتين.

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