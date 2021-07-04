مصر.. بيان رسمي بشأن قتلى حرائق قبرص

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بيانا بشأن الحرائق المندلعة في بعض القرى القبرصية، مؤكدة أن 4 من القتلى هم من الجنسية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في البيان: "اتصالا باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية في الثالث من يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق".

وأشار البيان إلى أن السفارة المصرية "قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة".

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

ونوهت إلى أنه يجري في الوقت الراهن "فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن، في أسرع وقت ممكن".

وكان وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، قد أعلن في وقت سابق أنه تم العثور على 4 جثث في منطقة لارنكا حيث اندلعت الحرائق، لافتا إلى أنه يعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.