خطوات طباعة تصاريح الحج عبر أبشر لحجاج هذا العام مع عرض لبعض الشروط

كل عام وأنتم بخير فقد اقترب موسم الحج لهذا العام أعاده الله علينا بكل الخير، وقد أصبح بإمكان حجاج هذا العام طباعة تصاريح الحج عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية بخطوات بسيطة وسهلة سنطلعكم عليها، كما سنذكر تنويه هام بشأن السلامة الإلكترونية والحفاظ على البيانات الخاصة من المستغلين، وتجنب الروابط المحظورة، بالإضافة لمعرفة شروط ومواصفات الحجاج لهذا العام.

أعلن الحساب الرسمي لأبشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الخطوات الخاصة بطباعة تصاريح الحج لحجاج العام.

وهذه الخطوات كالتالي:

يقوم صاحب الطلب بتسجيل الدخول على منصة أبشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها. من بين الأيقونات والتبويبات الموجودة الموجودة اختر أيقونة خدمات التابعة لتبويب خدماتي. بعد ذلك اختر الأيقونة المكتوب عليها وزارة الحج. اختر فئة التصريح الذي تريد طباعته من بين الثلاث فئات الآتية:

طباعة التصريح الخاص بك.

أو طباعة تصريح أفراد الأسرة.

أو طباعة تصريح المكفوفين.

يقتصر الحج هذا العام على السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية مثل العام الماضي نظرًا للظروف الحالية، ولحرص المملكة على الصحة العامة وصحة الحجاج بشكل خاص.

وقد بلغ أعداد المسموح لهم بالحج هذا العام 60 ألف حاج ما بين مواطن ومقيم.

والفئات العمرية المسموح لها بأداء الفريضة هذا العام هي لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

ويشترط أن يكون الحاج حاصلًا على اللقاح وفقًا للآليات والضوابط التي تحددها المملكة وتتبعها بشأن التحصين.

ظهر على الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر تويتر تنويه هام بشأن تحذير المستخدمين من التعامل مع مواقع وصفتها بالمشبوهة وبأن غرضها استغلال المواطنين وكذلك المقيمين وسرقة بياناتهم.

وجاء نص البيان كالتالي: