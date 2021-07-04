رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ.. كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2021

موقع فضاء اولياء التلاميذ، مازالت عمليات البحث مستمرة عن رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اطلاقه مؤخراً ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على كشف النقاط في الجزائر لكافة المراحل التعليمية، وكان ذلك من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في الفترة الأخيرة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حصد الكثير من الأرواح على مستوى العالم، فكان لزاماً على الجميع إيجاد طريقة مناسبة دون تعريض حياة المواطنين للخطر، وبالفعل قد استحوذ هذا التطبيق على أهمية كبيرة جداً بعد استخدامه من قبل الكثير من أولياء التلاميذ في الاطلاع على كشف النقاط، ومن خلال ذلك التقرير سوف نوافيكم بأهم التفاصيل التي جاءت في ذلك.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

ساعد موقع فضاء اولياء التلاميذ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور هذا العام في معرفة معدلات التلاميذ للفصل الدراسي الثاني، وكان ذلك في ظل تطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة في كافة الخدمات التعليمية، والتي بدأت معظم دول العالم في الاتجاه لها مؤخراً، كأحد وسائل الحماية والحد من انتشار فيروس كورونا، ومن الجدير بالذكر أنه نجحت دولة الجزائر والكثير من الدول العربية الأخرى في استكمال هذا العام الدراسي بفضل المنصات الإلكترونية.

موقع فضاء اولياء التلاميذ لكشف نقاط الفصل الثاني 2021

منذ أن انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومعدلات البحث عن رابط التسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ، تتزايد يوميا ليمكنهم اكتشاف النتائج فور صدورها، ومن جانبه حدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر موعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط على أن تكون خلال الأسبوع الجاري ، أما عن نتائج البكالوريا فقد أكد أنها سوف تكون جاهزة عقب إجازة عيد الأضحى، وسوف يتم الكشف عن معدلات التلاميذ من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، والتي تعد المنصة التعليمية الأولى للطلاب في كافة ولايات الجزائر، وعليه قد شهدت الفترة الماضية عمليات بحثية مكثفة عن خطوات التسجيل بداخل موقع فضاء الأولياء لمتابعة الكشف عن النتائج فور صدورها من وزارة التربية الوطنية.

وجدير بالذكر ان موقع فضاء اولياء التلاميذ من المنصات المعتمدة في الجزائر واهم المنصات المتواجدة في الوقت الحالي، والتي اطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية ليتمكم الطلاب واولياء الامور من خلالها الاستعلام عن النتائج الخاصه بهم، وفي الوقت الحالي يمكن لطلاب التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 من خلال هذة المنصة.

موقع فضاء اولياء التلاميذ هو موقع الكتروني قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالاعلان عن اتاحتة للطلاب واتاحة نتائج الفصل الثاني في الجزائر 2021 من خلالة، وذلك ليتمكن الطلاب من التعرف علي نتائجهم بكل سهولة من المنزل خلال الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم، ولتجنب تعريض صحة وسلامة اي من الطلاب الي الاصابة بكورونا نتيجة لحدوث اي تكدسات او ازدحامات.