نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق، بدأت عمليات العد التنازلي لظهور نتائج المرحلة الابتدائية في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية، ومن ثم نجد كثافة ملحوظة في محركات البحث التي تتجة بشدة لمعرفة رابط الموقع المباشر للحصول علي نتيجة الامتحانات، خاصة بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم العراقية النظام الإلكتروني في عرض النتيجة للعام الحالي، حيث إن عدد كبير من الإجراءات تم استحداثها بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، والجدير بالذكر أن نسب النجاح مرتفعة ومميزة عن السنوات الماضية، حيث أنها اقتربت من 93% وهي نسبة مرتفعة عند مقارنتها بالاعوام السابقة، وسوف نعرض لكم رابط مباشر للحصول علي النتيجة وخطوات الحصول عليها من المنزل.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إجراء أعمال تصحيح اوراق الطلاب واقتراب إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق، ويتم إعلانها بشكل متتالي ومتتابع، حيث تظهر خلال هذا الاسبوع في جميع المحافظات موقع وزارة التربية، وتختلف طريقة عرض النتيجة الخاصة بالمرحلة الابتدائية في العراق عن اي مدينة أخري، حيث تعرض في محافظة تلوي الاخري، في الوقت نفسة تعرض للطالب بطريقة متتالية بحيث تكون اجمالية في اليوم الأول، ومن ثم تعرض بشكل تفصيلي في اليوم التالي، وتمثل نتيجة الشهادة الابتدائية من أهم نتائج هذة المرحلة نتيجة إعتماد إنتقال الطالب للمرحلة الإعدادية، علي مجموع الطالب في تلك المرحلة.

إعلان أوائل الطلاب في المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق جميع المحافظات موقع وزارة التربية، تم إعلان أسماء أوائل الطلاب والطالبات في عدد كبير من محافظات العراق، ومن ثم سوف تظهر النتائج بصورة فورية علي رابط الوزارة الرسمي، ونؤكد لحضراتكم ضرورة إتباع الروابط الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء أي مواقع وهمية او بديلة، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة

توجة الآن الي موقع وزارة التربية العراقية.

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وتستمر الأبحاث عبر محركات البحث بشكل مكثف منذ صبيحة اليوم، خاصة إن وزارة التربية العراقية أكدت في بيانها علي اقتراب إتمام كافة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات، ومن ثم سوف تظهر نتائج كافة المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعرض تباعا وتم إعلانها بالفعل في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.