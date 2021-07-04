هنا نتائج الثانوية العامة 2021 الامارات ورابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة 2021 الامارات، تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021 أو الصف الثاني عشر لهذا العام الدراسي، وذلك من خلال حسابها الرسمي، حيث أشارت أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة خلال ساعات قليلة من الآن، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل التي ستفيدكم في التعرف على النتائج.

نتائج الثانوية العامة 2021 الامارات

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق موعد الكشف عن نتائج الثانوية العامة 2021 الامارات، حيث نشرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بيانا رسمياً بخصوص مواعيد ظهور نتائج الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2021 لكافة المراحل التعليمية في الإمارات، وعلى رأسهم نتائج الصف الثاني عشر، على أن تكون خلال الأسبوع الجاري، كما حددت كذلك مواعيد الإعلان عن نتائج الاختبارات التحسينية التي يرغب في أدائها طلاب الثانوية العامة، على أن تكون عقب إعلان جميع النتائج، وخلال الفقرة التالية تتعرفون على تفاصيل اعلان النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 الامارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات أنه تم العمل على تفعيل الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على نتائجهم من خلاله بشكل الكتروني، وذلك للتسهيل عليهم وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث يتمكن الطالب من استخراج النتائج الخاصة بهم برقم الهوية فقط، وقد أوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة أنه سيكون إعلان النتائج وفقاً لما هو مذكور أدناه:

يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر.

وفي يوم الأثنين الموافق 5 يوليو سوف يتم الكشف عن نتائج الصفوف الثامن والتاسع 2021.

كما ذكرت أنه في يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 سيتم الافصاح عن نتائج طلبة وطالبات الصفوف من الرابع حتى السابع.

على أن يكون الأربعاء 7 يوليو هو موعد الإعلان عن نتائج طلبة الصفوف الأول والثاني.

وأخيراً في يوم الخميس 8 يوليو سوف يتم إعلان نتائج الصف الثالث.

وتجدر الاشارة إلى أنه سوف يتم تفعيل الرابط الخاص بالموقع في الوقت المناسب من قبل وزارة التربية و التعليم الإماراتية.

مؤخرا أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات أنه تم العمل على تفعيل الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على نتائجهم من خلاله بشكل الكتروني، وذلك للتسهيل عليهم وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث يتمكن الطالب من استخراج النتائج الخاصة بهم برقم الهوية فقط، وتابعونا نقم لكم كل جديد حول رابط وكيفية الاستلعام عن نتائج الطلاب.