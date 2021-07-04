عمليات البصرة تنفى تعرض أبراج الطاقة الكهربائية للتخريب

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "تويتر"، نفت خلية الإعلام الأمنى ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض المحطات الكهربائية إلى عمل تخريبى من قبل بعض الأشخاص فى محافظة البصرة.

كما أكدت الخلية عدم وجود أى عمل تخريبى ضمن قاطع عمليات البصرة فى الجانب الخدمى للطاقة، مثمنة على الروح الوطنية والمعنوية لأبناء البصرة فى التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بقطاع الكهرباء.