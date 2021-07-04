جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان صحفى للمدير الإقليمى لليونيسف فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، إن هذه الهجمات هى الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب تصعيد العنف فى سوريا على أرواح ‏الأطفال.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونيسف يؤكد مقتل 6 أطفال فى هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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