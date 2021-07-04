الاستعلام عن برنامج دعم ريف لسيدات المنازل من الموضوعات التي تثير اهتمام ربات البيوت في السعودية، لأجل ذلك تبحث عن تفاصيله الكثير من السيدات.

لذلك، نقوم بالذكر في هذا المقال عن تفاصيل البرنامج، مع التعرف على شروط التسجيل وخطواته، والسيدات المستحقات له.

برنامج دعم الريف لسيدات المنازل

يعتبر هذا البرنامج من أشكال الدعم التي تتقدم بها الحكومة لدعم السيدات التي تقوم ببعض الأعمال المنزلية، وبالمثل تدعم صغار المزارعين.

والجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يقوم على تقديم بعض المبالغ المالية التي تساعد هؤلاء المستثمرين على تطوير مشروعاتهم، بالإضافة إلى زيادة إنتاجيتها على مدار الوقت كي تدر لهم ربح مناسب.

بعبارة أخرى، تدعم المملكة العربية السعودية ربات البيوت، التي تمتلك بعض من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المناحل، وتربية الطيور، وزراعة الأسطح، وإنتاج الألبان الطبيعية.

شروط التسجيل في برنامج دعم الريف

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل، كي لا يتم رفض طلب الحصول على الدعم، ومن بينها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان سيدة أو رجل.

يجب أن يكون المتقدم مزاولاً لمهن الزراعة، إلى جانب ذلك يكون متابعاً للمهنة بنفسه.

أن يكون المتقدم غير عاملاً في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي، ذلك حتى يتم تحويل الدعم له من خلال الحساب.

يجب أن يكون المتقدم من سكان منطقة الدعم، كما ينبغي أن يقدم المستندات التي تدعم ذلك.

لا يجب أن يتخطى عمر المتقدم عن 21 عام.

بخلاف ذلك، لابد ألا يحصل المتقدم على راتب شهري من مكان آخر يتخطى 6 آلاف ريال سعودي.

التسجيل في برنامج دعم ريف لسيدات المنازل

يقوم المتقدم بإتباع الخطوات التالية، حتى يتمكن من الحصول على الدعم الريفي للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ويكون من خلال:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الريف الالكترونية.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”

يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الخاصة به في مكانها الصحيح.

بعد ذلك، يقوم بإدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله عبر رسالة نصية على الهاتف.

بهذه الخطوات، يكون المواطن قد حصل على الحساب في المنصة، إلى جانب ذلك يمكنه التسجيل لطلب الدعم.

المشروعات التي يتضمنها برنامج دعم الريف

هناك بعض المشروعات التي تستهدفها الدولة لدعمها، ومن بينها:

إنتاج نحل العسل، حيث يتم دعم أصحاب المناحل الصغيرة.

مشروعات إنتاج الألبان الطبيعية، إلى جانب ذلك إنتاج الأجبان ومنتجات الحليب.

مزارع الفواكه الصغيرة، والتي تقوم بتصدير الفاكهة بعد التغليف.

دعم صغار مربي الماشية، حيث يتم توجيه بعض الدعم لديهم لتربية وإنتاج اللحوم والألبان.

وفي الختام، يمكننا أن نذكر أن برنامج دعم ريف لسيدات المنازل، هو من أهم أشكال الدعم الحكومي لصغار المزارعين والمربين، حيث تمكنهم من استكمال مشروعاتهم، كي تدر لهم الربح المناسب.