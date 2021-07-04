رابط تقديم البرامج الاعدادية الحرس الملكي 1443 لخريجي الثانوية تقديم وظيفة رتبة عريف فني

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن ما يخص التقديم بالبرامج الاعدادية بالحرس الملكي، وهذا بعدما أعلنت معهد الإدارة العامة عبر تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب التقديم على عدة برامج ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، وهذا برئاسة الحرس الملكي، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

موعد تقديم البرامج الاعدادية الحرس الملكي

كما وقد أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التقديم للبرامج الاعدادية الحرس الملكي عبر تغريدته عن أن باب التقديم سيكون مفتوحا بدءا من اليوم يوم الاحد الموافق 24 ذي القعدة 1442، أي الموافق ميلاديا يوم 4/7/2002، وهذا من خلال البوابة الإلكترونية لمعهد الإدارة العامة.

شروط التقديم

كما وإنه يوجد عددا من الشروط المنصوص عليها، والتي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في التقديم، وتتشابه هذه الشروط مع الشروط العامة في تقديم أي وظيفة حكومية في المملكة، وهذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستنثنى من ذلك من ولد خارج أراضي المملكة لمن كان مع والده للعمل، على ألا يكون المتقدم حاملا لجواز وجنسية الدولة التي ولد بها.

أن يكون المتقدم حاملا لشهادة الثانوية العامة، ولا يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الزراعية والصناعية والمعاهد الصحية.

اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، ويمكنك الاستعلام عن نتائج التحصيلي من المقال نتائج التحصيلي قياس.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في قضية تخل بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد فصل من قبل من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن يتراوح عمر المتقدم من 17 إلى 30 سنة.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

الأ يكون المتقدم قد توظف مسبقا في أي وظيفة حكومية مدنية أو عسكرية.

في حالة إذا كان المتقدم متزوجا، يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

أن يتعهد المتقدم بأداء الخدمة العسكرية مدة 4 أعوام.

رابط تقديم البرامج الاعدادية رتبة عريف فني

ويمكنك التقديم بكل سهولة إلكترونيا عن طريق موقع معهد الإدارة العامة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع مهعد الإدارة العامة من الرابط ipa.edu.sa.

سجل الدخول في الموقع وسجل البيانات الخاصة بك.

اقرأ الشروط العامة جيدا ثم قم بالموافقة عليها.

ارسل الطلب بعد الانتهاء من عمل جميع الخطوات السابقة.

مزايا الحرس الملكي

وقد نشر معهد الإدارة العامة توضح فيه المميزات التي سيحصل عليها الطالب، اثناء وبعد التخرج، وهي كالأتي: