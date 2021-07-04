توكلنا يعلن عن نتائج الاختبار التحصيلي 1442، حيث يجب على الطالب أن يقوم بالاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلية، وبالتالي يمكن للطالب أن يقوم بالتقديم على الكليات.

لذلك في السطور القادمة، نقوم بعرض خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية.

رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرئيسي للمركز الوطني للقياس.

يقوم الطالب بإدخال كل من رقم السجل المدني وكلمة المرور.

يتم الضغط على زر “الاختبارات”

يقوم الطالب بالضغط على زر “نتائج الاختبار”، وبالتالي تظهر صفحة بها كل نتائج اختبارات الطالب.

موعد الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي 1442

يحدد المركز الوطني للقياس موعد ظهور نتائج الاختبار التحصيلي، حيث تظهر النتيجة بعد انقضاء الاختبار بثلاثة أسابيع. وعلى ذلك يمكن للطالب الذي يجتاز هذه الاختبارات ان يتقدم للكلية التي يرغب بها بناءً على النتيجة التي يحصل عليها.

إلى جانب ذلك، يهدف هذا الاختبار إلى معرفة مستوى الطالب فيما بعد الثانوية العامة، بالإضافة إلى الوقوف على درجة تأهيله للالتحاق بالكليات. كما يكون هذا الاختبار بهدف قياس مدى تقبل الطالب لبعض المواد العلمية أو الأدبية، بعبارى أخرى يساعد على اكتشاف ميول الطلاب للدراسة العلمية والأدبية.

والجدير بالذكر، أن تطبيق توكلنا يعلن عن نتائج الاختبار التحصيلي 1442. ذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الاختبار عبر الهواتف الذكية.

قياس درجات التحصيلي لطلاب الثانوية العامة

يمكن أن يتعرف الطالب على درجته التحصيلية، من خلال المقياس التالي:

إذا حصل الطالب على أكثر من 81%، هذا يعني أنه يكون من أكثر من باقي الطلاب بمعدل 5%.

في حالة حصول الطالب على أكثر من 78%، هذا يعني أنه يكون من أكثر من باقي الطلاب بمعدل 10%.

إذا حصل الطالب على أكثر من 73%، هذا يعني أنه يكون من أكثر من باقي الطلاب بمعدل 20%.

لو كان مجموع الطالب أكثر من 70%، هذا يعني أنه يكون من أكثر من باقي الطلاب بمعدل 30%.

إذا حصل الطالب على أكثر من 65%، هذا يعني أنه يكون من أكثر من باقي الطلاب بمعدل 50%.

لو كانت مجموع نتائج اختبارات الطالب أقل من 60%، هذا يعني أنه يكون من أقل من باقي الطلاب بمعدل 60%.

وفي الختام، يمكن للطالب أن يستعلم على نتائج الاختبار من خلال تطبيق توكلنا، حيث يقوم الطالب بإدخال كل من الرقم القومي وكلمة المروو. وبالتالي يمكن للطالب التعرف على النتائج الخاصة به في الاختبار التحصيلي.