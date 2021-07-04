كيف يتم الحصول على قروض بنك الراجحي

قروض بنك الراجحي من الأشياء التي يسعى الكثير من المواطنين التعرف عليها، ذلك لأن هذه القروض تساعد الكثير من المستثمرين لبدء مشروعاتهم.

والجدير بالذكر، أن بنك الراجحي من البنوك التي تقدم القروض سهلة السداد للمواطنين، وهذا يجعل الكثير منهم يتجهون إليه.

وفي السطور القادمة، نتعرف على شروط الحصول على قرض بنك الراجحي، بالإضافة إلى خطوات الحصول على القرض.

كيفية الحصول على قرض من بنك الراجحي

هناك عدد من الخطوات التي يجب أن يقوم بها المواطن، وذلك لكي يحصل على قرض بنك الراجحي، وتتمثل في:

يقوم المواطن الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

يتم اختيار “الخدمات المصرفية الإلكترونية”.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر ” التمويل الشخصي الوطني”.

ثم بعد ذلك، يقوم بالضغط على زر ” تسجيل الدخول”.

يقوم المواطن بكتابة الاسم، والرقم الخاص بالهوية.

بعد ذلك، يتم كتابة البيانات الخاصة بالدخل الشهري للعميل.

يقوم المواطن بإرفاق المستندات الخاصة بالدخل والتمويل.

بعد ذلك، يتم الضغط على موافقة الشروط والأحكام.

شروط الحصول على قرض الراجحي

الجدير بالذكر، أنه يجب توافر عدد من الشروط عند التقديم على قرض من بنك الراجحي، ومن بينها:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على القرض من المواطنين السعوديين، على أن يكون المواطن مقيماً في المملكة.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، ولا يزيد عن 60 عاماً.

ألا يزيد دخل المتقدم شهرياً عن 2000 ريال سعودي، وذلك لو كان موظفاً في الجهات الحكومية أو الخاصة.

يجب أن يكون لدى المواطن حساب جاري، وذلك حتى يتم تحويل القرض من خلاله.

مميزات قروض بنك الراجحي

على الرغم من متاعب سداد القروض، والتي يعاني منها كل من يحصل على قرض، إلا أن هناك بعض مميزات لقروض بنك الراجحي، ومن بينها:

يتوافق هذا القرض مع شروط وبنود الشريعة الإسلامية.

يوفر هذا البنك الكثير من أنظمة السداد المتساهلة مع العميل، وبالتالي يضمن العميل أنه يمتلك قدرة السداد.

يعتبر الحد الأقصى للتمويل هو 500 ألف ريال سعودي، على أن يكون الحد الأدني هو 50 ألف ريال سعودي، وذلك حتى يمكن للعميل سداد الأقساط الشهرية.

لا يتم الحصول على فوائد من بنك الراجحي للقروض، وبالتالي يمكن العميل سداد المبالغ الخاصة بالقرض دون تعثرات مالية.

الأوراق المطلوبة من بنك الراجحي للقروض

يستلزم الحصول على القرض، أن يكون لدى المواطن الأوراق الرسمية التالية خلال التقديم: