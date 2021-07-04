الرئيس القبرصى: حرائق الغابات تعد المأساة الأسوأ منذ عقود

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى، قد أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق الغابات الذى وقع شمالى مدينتى ليماسول ولارنكا. وألحق الحريق، الذى أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما يقل عن ست بلدات فى سفوح سلسلة جبال ترودوس، كما لحقت أضرارا بعشرات المبانى ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع فى المنطقة.

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