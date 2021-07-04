قتلى يعتقد أنهم مصريون بحرائق غابات قبرص

عثر على أربع جثث متفحمة، يعتقد أنها جثث مصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأحد.

وقال نيكوس نوريس للصحفيين: "توجه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات القتلى. تدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ السبت".

وأضاف: "يُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية"، حسبما نقلت "فرانس برس",

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا.

وألحق الحريق، الذي أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان، وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال طائرات لمكافحة الحرائق.

وأفاد تشارالامبوس ألكسندرو، مدير إدارة الغابات، لقناة أوميجا بقبرص بأنه "أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص. وتُبذل جهود حثيثة للحيلولة دون عبور الحريق الجبال ووقفه قبل الوصول إلى ماتشيراس وهي غابة من أشجار الصنوبر وإحدى أعلى القمم في قبرص".