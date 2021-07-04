رابط تسجيل جامعة الكويت portal.edu.kw للتقديم للعام الدراسي 2022/2021 تعرف على التفاصيل

بعد أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في دولة الكويت، بدأ الطلاب الناجحين في البحث عن رابط تسجيل جامعة الكويت للتقديم في العام الدراسي القادم 2022/2021، بعد أن أعلنت عمادة الجامعة عن موعد فتح باب التسجيل في الجامعة عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، وكانت جامعة الكويت قد اعتمدت خطة التسجيل والقبول للعام الدراسي القادم، وحددت الضوابط المنظمة لعملية التقديم، ومن المعروف أن التقديم لجامعة الكويت يتم إلكترونياً، عن طريق رابط مخصص للتسجيل سوف نقوم بتقديمه لكم داخل المقال، كما سنقدم ألية التسجيل تيسيراً عن أبنائنا الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

الدخول على رابط kuweb.ku.edu.ku .

. أو رابط عمادة القبول والتسجيل portal.edu.kw.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم خدمات التسجيل.

النقر على خيار التسجيل ثم الموافقة على الشروط.

تسجيل الرغبات ثم تأكيد التسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني.

رابط تسجيل جامعة الكويت

عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت

في ظل سعي حكومة الكويت إلي التطور المستمر في التعليم فقد سعت وزارة التعليم إلي ميكنة كل مراحل التعليم، بداية من التسجيل للالتحاق في الصوف الأولى للمدارس، مروراً بتقديم خدمات الاستعلام عن النتائج عن طريق المواقع الإلكترونية، مروراً بالتسجيل للجامعات وهي المرحلة التي نحن بصددها الآن، تلقى الجامعة دعم كبير من الحكومة الكويتية من أجل تخريج جيل متعلم بصورة صحيحة، مطابقة لأفضل المعايير العالمية لجودة التعليم.

يبدأ التسجيل اليوم الأحد 2021/07/04 الموافق 1442/11/24. ينتهي التسجيل يوم الأربعاء 2021/07/14 الموافق 1442/12/04.

موعد التسجيل في جامعة الكويترابط تسجيل جامعة الكويت للمقررات

في ظل بحث جامعة الكويت الدائم في التيسير على الطلاب، فقد وفرت نظام التسجيل الإلكتروني لمقررات الطلبة من أجل المحافظة على أوقاتهم، وفيما يلي طريقة التسجيل لمقررات الطلبة.

الدخول على رابط جامعة الكويت. الدخول على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية ثم النقر على التسجيل الإلكتروني. تحديد اللغة ” العربية، الإنجليزية” اللغة العربية. كتابة وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب. الضغط على زر الموافقة على تسجيل المواد المطلوبة لتتم العملية إلكترونياً بنجاح.

نبذة مختصرة عن جامعة الكويت

جامعة الكويت هي الجامعة الرئيسية في دولة الكويت، تم تأسيسها عام 1966 ميلادي في عهد المغفور له الراحل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، تضم الجامعة 17 كلية علمية مختلفة وتستخدم الجامعة أحدث أساليب التعليم في العالم وتستقدم المدرسين المتميزين من كافة دول العالم.