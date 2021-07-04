رابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 info.seu.edu.sa وشروط الدراسة للقبول في الكليات

فعلت الجامعة السعودية الإلكترونية رابط التسجيل في الجامعة الإلكترونية لتلقي طلبات التقديم للقبول لبرامج البكالوريوس في ١١ مدينة بالمملكة العربية السعودية للدراسة في كلية الحوسبة والمعلوماتية، او كلية العلوم الإدارية والمالية، أو كلية العلوم والدراسات النظرية، كلية العلوم الصحية بالجامعة السعودية الإلكترونية، وحددت شروط القبول وعدد الوحدات الدراسية بالساعات الأكاديمية ورسومها، وأولية القبول.

مواعيد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية مستمر بداية من اليوم الأحد 4 يوليو 2021 لمدة 10 أيام حتى يوم 14 يوليو الجاري، الموافق 4 ذو الحجة 1442، فيما يتم إعلان نتائج القبول المبدئي يوم 27يوليو الموافق 17 ذو الحجة.

وحددت الجامعة أخر موعد لسداد رسوم الالتحاق بالجامعة يوم 30 يوليو الموافق 20 ذو الحجة 1442، على أن يتم إعلان نتائج القبول النهائي يوم 4 أغسطس 2021 الموافق 25 ذو الحجة 1442.

يجب توافر بطاقة هوية نظامية سارية المفعول

يشترط حصول المتقدم/المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

لا يشترط للقبول سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو م يعادلها.

تعتمد المفاضلة بين المتقدمين على نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها واختبار القدرات العامة واختبار اللغة المعتمدة في الجامعة.

لا يشترط أداء اختبار القدرات العامة (قياس) واختبار كفايات اللغة الإنجليزية هذا العام للقبول، لكنه يؤثر على زيادة فرصة قبولك عند المفاضلة بين المتقدمين.

تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية.

يجب ترتيب الرغبات في الالتحاق بالكليات بعناية على ألا يزيد عدد الرغبات عن 4 رغبــات كحــد أقصــى.

يجب التقديم في الفترة المحددة للتسجيل قبل انتهــاء المــدة المحــددة للتقديم الإلكـــترونــي.

سـيتم القبـــــول عن طريق المفــــاضلة حســـــب ترتيب الرغبــات بين المتقدمين تنافسيا وفــــــق معايير القبــــول المعــلنــة.

يتم إعلان توفــر المقاعــد بعد إعلان نتائج القبول المبدئي.

يشترط سداد الرسوم من قبل المتقدمين وإتمام باقي الإجراءات للحصول على القبول النهائي تــعبئة البيانــات المــطلوبة فــي رابط التقديم.

يتم الانتهاء من يتم سداد الرسوم بعد إعلان نتائج القبول المبدئي وإتمام باقي الإجراءات للحصول على القبول النهائي

شروط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونيةخطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية