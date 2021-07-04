خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة وشروط القبول في جامعة نجران

خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة قامت جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية بفتح باب القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم لجميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة وقد تم مد القبول حتى يوم السبت الثالث من شهر 7 لعام 2021، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن التسجيل للقبول في هذه الجامعة بالتفصيل.

خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة

تضع الجامعة مجموعة من الخطوات البسيطة حتى يتمكن الطلاب من تسجيل القبول في جامعة نجران، وأهم هذه الخطوات:

يدخل الطالب على رابط جامعة نجران المباشر.

تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها الطالب تسجيل قبول.

يدخل الطالب على رابط قبول بكالوريوس أو دبلوم للسعوديين.

يضغط الطالب على قبول جديد.

تظهر صفحة بها جميع البيانات الخاصة بالطالب يقوم بكتابتها بالشكل الصحيح، وأهمها مقر الدراسة وبيانات السجل المدني.

العديد من البيانات الأخرى تظهر أمام الطالب يقوم بكتابتها ثم يضغط على كلمة التالي.

تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالقبول.

يتم الموافقة عليها ثم يضغط التالي.

يدخل الطالب البيانات الشخصية مثل تاريخ ميلاده واسمه بالكامل ثم يضغط على تأكيد .

تظهر الشاشة التي يتم فيها ترتيب الرغبات الخاصة بالطالب حسب الكليات التي يرغب في الالتحاق بها.

يعيد ترتيب الرغبات في الخانات المحددة ثم يضغط على كلمة التالي.

تظهر الرغبات الخاصة بالطالب مرتبة حسب اختياره في الجدول.

ثم يضغط على كلمة التالي تظهر الشاشة للطالب رقم التسجيل أو يمكن أن يقوم بطباعة الاستمارة التي تخص طلاب بالتسجل.

الطالب المتقدم للجامعة يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية أو الشهادات التي تعادل لها من خارج أو داخل المملكة.

لا يزيد سن الطالب عن 25 عامًا والطالبة لا يزيد عن ثلاثين عام.

أن يكون الطالب ذو سيرة حسنة وسلوك جيد.

شروط القبول في جامعة نجران

تحدثنا في هذا المقال عن خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة، وتناولنا جميع التفاصيل التي تخص الموضوع مثل شروط قبول الطلبة في هذه الجامعة، ونبذة مختصرة عن جامعة نجران.