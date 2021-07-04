العراق يعتمد بطاقة التلقيح ضد كورونا للمسافرين فى أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال مدير إعلام الطيران المدنى جهاد الديوان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى قرر اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبرى "بى سى أر" اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، للمسافرين القادمين والمغادرين، مع تدقيق البطاقة ضمن الحاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن سلطة الطيران المدنى ستمنع أى شخص من المسافرين بالمغادرة من البلاد، إلا بوجود بطاقة التلقيح، إذ يأتى هذا الإجراء وفقا لمتطلبات أغلب الدول الأوروبية والعربية.

من جهته، أوضح مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفى، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد بطاقة التلقيح للمسافرين جاء بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الذى تشهده البلاد إلى أكثر من 7 آلاف حالة مع ارتفاع أعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة سريعة الانتشار.