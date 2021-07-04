جدة - نرمين السيد - وقال مدير إعلام الطيران المدنى جهاد الديوان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى قرر اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبرى "بى سى أر" اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، للمسافرين القادمين والمغادرين، مع تدقيق البطاقة ضمن الحاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أن سلطة الطيران المدنى ستمنع أى شخص من المسافرين بالمغادرة من البلاد، إلا بوجود بطاقة التلقيح، إذ يأتى هذا الإجراء وفقا لمتطلبات أغلب الدول الأوروبية والعربية.
من جهته، أوضح مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفى، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد بطاقة التلقيح للمسافرين جاء بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الذى تشهده البلاد إلى أكثر من 7 آلاف حالة مع ارتفاع أعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة سريعة الانتشار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعتمد بطاقة التلقيح ضد كورونا للمسافرين فى أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.