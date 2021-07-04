فوز 30 شابا بجائزة مجلس الشباب العربى فى نسخته الـ12

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة مشيرة أبو غالى، رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، فوز 30 شاب من 9 دولة عربية هم مصر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق وفلسطين والجزائر، بجائزة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة للشباب العربى المتميز فى نسختها 12، والتى عقدت تحت شعار تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى، موضحة أنه سيتم تسليم الجوائز فى احتفالية الشباب العربى باليوم العالمى للشباب الذى ينظمها المجلس فى 12 اغسطس المقبل.





وقالت "أبو غالى" فى تصريح لها بهذه المناسبة، إن جائزة الشباب العربى المتميز هى جائزة أطلقها مجلس الشباب العربى عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدنى وإدارة الشباب والرياضة بالجامعه العربية، واستمر مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة فى تفعيلها والعمل على تنظيمها على مدار السنوات السابقة وحتى تاريخه بالتعاون مع جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة منظمات المجتمع المدنى، وهى جائزة تمنح للشباب العربى المتميز فى عدة مجالات "الإعلام – الثقافة بفروعها – الاختراع والابتكار – ريادة الأعمال – العمل التطوعى والخدمى – البحث العلمى - الرياضة – الأعمال الإنسانية والإغاثية والعمل المؤسسى"، وذلك بهدف تكريم المتميزين والمبدعين من شباب الأمه العربية تقديرا لجهودهم المتميزة فى خدمة أوطانهم.

وأكدت "أبو غالى" أهمية مثل هذه الفعاليات والجوائز لترسيخ قيم العمل التطوعى والعامل لدى الشباب العربى، وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل المشترك، وإبراز جهود الشباب العربى المتميز ليكون نموذج يحتذى به لدى باقى الشباب، وإعطاء الشباب العربى المتميز حقه المعنوى فى التقدير لما يقوم به من إنجازات.

وأوضحت "أبو غالى" أن الجائزة ركزت هذا العام على أعمال الشباب العربى فى المجالات الثلاث التى ركزت عليهم مبادرة " تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى "مواطنة – تنمية – سلام " حيث تم التركيز على أعمال الشباب العربى المتميز التى دعمت المحاور الثلاثة وفى مجالات الإعلام – الفيلم التسجيلى – الاختراع والابتكار – ريادة الأعمال – العمل التطوعى والخدمى – البحث العلمى - الرياضة – الأعمال الإنسانية والإغاثية، والعمل المؤسسى، مضيفة أنه تم فتح الترشيح على مستويان الحكومى عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية ادارة منظمات المجتمع المدنى وعبر مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة من خلال صفحة الجائزة على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعى المختلفة والموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس.

و‏عقدت لجنة تحكيم جائزة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة للشباب العربى المتميز فى نسختها الـ12 بحضور الدكتورعماد البنان وزير الشباب والرياضة الأسبق، ورئيس الاتحاد العربى للرياضة للجميع، والدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، والدكتورة مشيرة أبوغالى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، والدكتور عبد الناصر الدشناوى عضو مجلس إدارة تياترو القاهرة، وطارق شاهين الباحث بجامعة قناة السويس، وأحد الفائزين بالجائزة عام 2013 والدكتورة ابتسام صوفى أبو طالب عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، ومحمود حسن من القيادات المصرية الشابة ورئيس لجنة العلاقات العامة بمجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة.