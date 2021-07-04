الجيش اليمني يطلق عملية جديدة لتحرير البيضاء من الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أطلق الجيش اليمنى، اليوم الأحد، عملية جديدة لطرد ميليشيا الحوثى من محافظة البيضاء، حيث تمكنت القوات المشتركة فى الساحل الغربى لليمن من السيطرة على مواقع "مسكين وغرارة وإنتل قربة"، مؤكدة مواصلة التقدم باتجاه منطقة "كيدان"، التابعة لمركز مديرية الزاهر غرب محافظة البيضاء فى وسط اليمن.





وحسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، قال مصدر عسكرى إن الجيش اليمنى نفذ، بإسناد من القبائل اليمنية، زحفا واسعا فى آل حميقان بمديرية الزاهر غرب البيضاء، حيث اندلعت معارك بمختلف الأسلحة هناك. وبحسب المصدر العسكرى، واصل الجيش اليمنى تقدمه الميدانى، اليوم الأحد، خلال معارك مستمرة لليوم الثالث توالياً، مع ميليشيا الحوثيين، فى محافظة البيضاء وسط اليمن. كما حققت القوات الحكومية تقدمًا آخر إثر هجوم فى جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، حيث تمكن من السيطرة على مواقع آل عبيد والميسرة فى منطقة آل مظفر، مشيرًا إلى إحباط هجمات مكثفة للميليشيات الحوثية التى فشلت فى العودة إلى نقاط تمركزها التى فقدتها خلال الساعات الماضية.

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