إجمالى إصابات كورونا حول العالم تتخطى 183 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 183 مليونا و416 ألفا و279 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و969 ألفا و764 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 33 مليونا و713 ألفا و826 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و493 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 30 مليونا و502 ألف و362 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 401 ألف و50 حالة.