بريطانيا تعتزم تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات البريطانية، إن التراجع فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا أمر "إيجابى"، مشيرة إلى اتجاه الدولة إلى مرحلة من تخفيف القيود والتى سيكون فيها ارتداء الكمامة "اختياريا".





وأكدت السلطات البريطانية، أن المعلومات التى تصل حول وضع جائحة كورونا "إيجابية". وكانت هيئة الصحة العامة فى بريطانيا، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 250 ألفًا و234 شخصًا حصلوا على لقاح فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 65 مليونًا و932 ألفاً و869 شخصاً.

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