ألمانيا تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 730912 حالة بعد تسجيل 559 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91030 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.