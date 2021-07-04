زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل تشيلى

جدة - نرمين السيد - وووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يقع مركز الزلزال على بعد 147 كيلومترا شمال غربى مدينة لاسيرينا بمنطقة كوكيمبو فى تشيلى، حيث يعيش حوالى 154 ألف شخص، كما يقع مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا.
وبحسب الوكالة، لم ترد معلومات حتى الساعة حول ضحايا ودمار أو خطر حدوث تسونامى جراء الزلزال.
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