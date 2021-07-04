جدة - نرمين السيد - ودعت قيادة العمليات المشتركة، العراقيين إلى التعاون مع القوات والإبلاغ عن حالات استهداف أبراج الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابى.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أنه تم تخصيص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين وإخبار القوات المنتشرة فى قواطع العمليات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن أى حالة استهداف للأبراج الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مجموعة مجهولة تقدم على تحطيم أجزاء من محطة كهربائية بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.