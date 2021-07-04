كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب.. أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الإجتماعي

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب، حيث يبحث الآلاف من المستفيدين من مقطوعة الضمان الإجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية معرفة أنه قد تم ايداعها في حساب المستفيد، خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني يشمل على العديد من الخدمات التي تم توفيرها خصيصا للمشمولين في مقطوعة الضمان الإجتماعي، ويمكن عن طريق هذا الموقع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال ادخال بيانات المستفيد، وينبغي أن تتوافر عدد من الشروط في المواطنين الراغبين في الاستفادة من المقطوعة وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على كافة التفاصيل.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تلتزم الحكومة السعودية بتقديم الدعم المالي لكافة المواطنين، ومن أحد أشكال الدعم التي تم توفيرها لعدد من شرائح المجتمع هي المساعدة المقطوعة، حيث يستفيد من الدعم المالي عدد كبير من المواطنين، وذلك وفقا للشروط المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية، حيث تشمل المساعدة المواطنين أصحاب الدخل المحدود وميسوري الحال، النساء المطلقات والأرامل والأيتام، أصحاب الإعاقة الدائمة أو المؤقتة، العائلات التي هاجر منها رب الأسرة ولا يعرف له مكان، حيث يتقوم هذه الفئات بتقديم الأوراق والمستندات ويتم النظر في طلبهم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

لايوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن يجب على المشمولين ضمن قوائم الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي، الدخول إلى رابط الموقع المخصص لهم، ومن ثم الاستعلام.

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي من أبوين سعوديين.

يشترط أن يكون عمر المتقدم 35 عام بحد أدنى.

أن يكون المتقدم من ذوى الدخل المحدود.

يمنع امتلاك المتقدم سجل تجاري أو عقارات.

يشترط على المتقدم الاقامة الدائمة في المملكة ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوم في العام.

الخطوة الأولى، الانتقال إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الخطوة الثانية، قم بتحديد الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. الخطوة الثالثة، ادخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية. الخطوة الرابعة، ادخال كود التحقق من الاستخدام البشري. الخطوة الخامسة النقر على أيقونة عرض وتظهر كافة المعلومات أمامك.

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعةخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة