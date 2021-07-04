تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي 1443 على رتبة عريف فني لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها

تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي على رتبة عريف فني، تم فتح التقديم لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك بالتعاون مع كلية الإدارة العامة في البرنامج التدريبي المنتهية برئاسة الجمهورية، وفق القواعد والمتطلبات النظامية، وتوفير فرص عمل لطلبة الثانوية العامة بالحرس الملكي السعودي وذلك وفق آلية القبول والترشيح، وسوف ننقل لكم عبر موقع ثقفني رابط التقديم على وظائف الحرس الملكي والذي سيبدأ من اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، 24 من ذو القعدة 1442هـ.

تقدم وظائف الحرس الملكي السعودي

يتساءل الكثيرون من حملة الثانوية العامة وما يعادلها؛ عن كيفية التقديم والتسجيل في الحرس الملكي السعودي لشغل رتبة عريف فني، والالتحاق بأهم القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، يعد التقديم لوظائف الحرس الملكي السعودي على ثلاث من البرامج التدريبية وهي، برمجة الكمبيوتر، والسكرتير التنفيذي، وإدارة سلاسل الإمداد، وأوضحت الرئاسة أن التدريب سيكوم في المركز الرئيسي بمدينة الرياض، على أن يتم النظر في بداية التقديم حسب التاريخ، والشروط التي وضعتها رئاسة الحرس الملكي السعودي 1443 عبر موقع معهد الإدارة العامة.

تقدم وظائف الحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة

حث رئيس الحرس الملكي السعودي المواطنين السعوديين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالحرس الملكي على سرعة تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني “معهد الإدارة العامة” الذي توفره رئاسة الحرس الملكي، وفد أكدت رئاسة الحرس على عدم تلقي أي طلبات قبول يتم إرفاقها بعد الموعد المحدد.

رابط تقديم الحرس الملكي عبر معهد الإدارة العامة

بدأ اليوم تسجيل القبول على وظائف الحرس الملكي السعودي من اليوم الأحد 24 ذو القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021 على رتبة عريف فني ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

مزايا تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

تم الإشارة من قبل رئاسة الحرس الملكي إلي المزايا المقدمة للمواطنين على رتبة عريف فني ومن أبرز المزايا التالية:

بعد التخرج يتم التعين على رتبة عريف فني.

يتم احتساب فترة التدريب ضمن سنوات الخدمة العسكرية للطالب.

يتم تقديم مكافآت شهرية قدرها 1.000 ريال خلال فترة التدريب

تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاج بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة السعودية.

ملحوظة، وضعت رئاسة الحرس الملكي السعودي عدة شروط لابد من توافرها لمن يرغب في تقديم وظائف الحرس الملكي، ويتم تدقيق النظر لها عبر بوابة معهد الإدارة العامة.