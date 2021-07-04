جامعة تبوك تستقبل اليوم طلبات المتقدمين للدبلوم والبكالريوس للعام 1443 هـ والنتائج يوم الأربعاء

جامعة تبوك تعتبر من أهم الجامعات التي يسعى إليها الكثير من الطلاب، فهي تحتوي على مجموعة متميزة من الكليات، ولعل من أبرزها(كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الطب، كلية العلوم، كلية التربية، كلية الهندسة، كلية إدارة أعمال، كلية العلوم التطبيقية، كلية الشريعة والقانون، كلية الصيدلة، …)، كما أنها تحظى بسمعة طيبة في سوق العمل السعودي، لما لها من خبرات وشعب متميزة يحتاج إليها سوق العمل، لذا لكل من يرغب في التقديم للجامعة، فها نحن نقدم لكم هذا المقال الذي سيوضح لكم شروط التقدم للالتحاق للعام الدراسي 2021م وتعريفكم بأقسام الجامعة وشعبها.

النسب المطلوبة للقبول في جامعة تبوك

إلى كل من يرغب في الالتحاق بجامعة تبوك، إليكم النسب المطلوبة للكليات بها مثل كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الهندسة والكثير من الكليات المتميزة، سوف نتناول هذه النسب بالتفصيل حتى يتسنى لكم معرفة ما إذا يمكنكم الالتحاق بمثل هذه الكليات المميزة التي تعتبر خطوة كبيرة للنجاح للكثير من المتقدمين أم لا.

الطب94.09

الصيدلة 91.13

هندسة حاسب 87.74

لغات وترجمة 87.43

التمريض 87.11

العلاج الطبيعي 86.68

تقنية مختبرات 85.02

الأنظمة 84.70

الهندسة 81.50

الإدارة 81.12

شريعة 77.92

تسويق76.34

دراسات إسلامية 73.96

لغة عربية 72.46

تقنية المعلومات 72.38

علوم حاسب 71.98

نظم ومعلومات إدارية 70.74

تمويل استثمار 70.45

محاسبة 70.39

إدارة موارد بشرية 69.26

إدارة مالية 68.36

الأحياء 68.02

كيمياء حيوية 67.27

الإحصاء 66.28

رياضيات 65.27

كيمياء 64.20

الفيزياء 64.06

شبكات حاسب 59.79

صحة عامة 59.17

سجلات طبية 55.74

علوم الحاسب 55.60

يجب أن يتمتع المتقدم للالتحاق بجامعة تبوك بالجنسية السعودية، أو على الأقل أن تكون أم الطالب المتقدم سعوديًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

يجب أن تحظى معادلة شهادة المتقدم بموافقة لجنة وزارة التعليم السعودية، في حالة أن تكون الشهادة الثانوية من خارج المملكة.

يجب أن لا يمضي على الحصول على الشهادة الثانوية خمس سنوات.

يجب أن لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن خمسة وعشرين عام.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 50 في المئة.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة.

يجب أن لا يكون الطالب مفصولًا من جامعة أخرى.

يجب أن لا يكون الطالب مقيد لنفس الدرجة أو درجة أخرى.

ثانيًا شروط الالتحاق للقبول بجامعة تبوك للعام الدراسي القادم 1443 هـ

على كل من يرغب في التقدم للالتحاق لجامعة تبوك للعام الدراسي المقبل 1443 هـ، يمكنك التقدم عن طريق الموقع الرسمي للجامعة، بالضغط على الرابط من هنا، وقد أعلنت جامعة تبوك عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 1443 هـ، لتمنح درجة البكالريوس في عدة أقسام وتخصصات مختلفة، وكذلك تمنح درجة الدبلوم، لذا عليكم سرعة التقدم للقبول قبل انتهاء فترة التقديم، علمًا بأنه من خلال استخدامكم للموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة تبوك، سوف تتمكنون من التقدم للالتحاق بالعام الدراسي القادم، وكذلك يمكنكم اختيار ومعرفة ما إذا تم قبولكم أم لا، ومتابعة طلبكم بسهولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة تبوك، سارعوا بالتقدم، وفقكم الله.